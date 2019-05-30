Galatasaray'dan Marcao usulü transfer! Tomane sürprizi
Portekiz gazetesi A Bola, golcü arayan Galatasaray’ın, Tondela takımında forma giyen 26 yaşındaki santrfor Tomane’yi gündemine aldığını ileri sürdü. Aslan, Marcao’yu da aynı ligdeki Chaves’ten transfer etmişti.
Yaz döneminde kadrosunda ciddi bir revizyona gitmeye hazırlanan Galatasaray için ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Portekiz gazetesi A Bola, Tondela takımında forma giyen 26 yaşındaki santrfor Tomane’nin, Galatasaray’ın gündemine geldiğini ileri sürdü.
Portekiz Süper Ligi’nin bir diğer takımı Chaves’ten devre arasında Marcao’yu transfer eden ve çok memnun kalan Sarı- Kırmızılılar’ın, Portekiz’de detaylı araştırma içinde olduğu belirtiliyor.
1.86 boyundaki Tomane, takımıyla bu sezon 36 maça çıkarken, attığı 14 golle dikkat çekmeyi başardı.
2020 yılında kulübüyle kontratı bitecek olan Portekizli golcünün maliyetinin son derece uygun olduğu da haberin detayları arasında yer alıyor.
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