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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Marcao kararı!

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Galatasaray'dan Marcao kararı!

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, transfer teklifleri alan Marcao için yönetime, "Onu asla satmayalım. Bizim için çok önemli" dedi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Chaves'ten transfer edilen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Marcao'ya vize çıkmadı.

İHTİYACIMIZ VAR

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in gelen teklifler sonrasında yönetimle temas kurduğu ve, "Marcao savunmanın en önemli isimlerinden. O kesinlikle satılmamalı. Gelecek sezon ona çok ihtiyacımız olacak" dediği öğrenildi. Marcao takıma katıldıktan sonra Galatasaray'ın savunması çok rahatladı.

İspanyol ve İtalyan takımlarının takibinde bulunan 23 yaşındaki stoper için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif edildi.

MAAŞI 800 BİN EURO

Marcao'yu transferde hedef haline getiren noktalardan biri de aldığı düşük ücret... Sarı-kırmızılılardan yıllık 800 bin Euro kazanan Marcao'nun 3 yıllık mukavelesi bulunuyor.

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