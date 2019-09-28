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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
28.09.2019 - 19:57, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan maç öncesi gönderme

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Galatasaray'dan maç öncesi gönderme

Galatasaray - Fenerbahçe öncesi sarı kırmızılı kulüpten esama listesi okunurken, ezeli rakibine şampiyonluk göndermesi geldi.

Esame listeleri okunurken Galatasaray'dan gönderme geldi! Sarı kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'nda ' Türkiye'nin en çok şampiyonluk kazanmış takımı' olarak anos edildi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Fatih Terim'e destek

Galatasaray tribünleri karşılaşma başlamadan önce Teknik Direktör Fatih Terim'e destek verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesinde 'İmparator Fatih Terim' tezahüratı ile maçı locada takip eden tecrübeli teknik adama sevgi gösterisinde bulundu.

Isınma çalışmaları sırasında güzel görüntü!

Galatasaray tribünlerinin tezahüratlarına karşılık vermek için hareketlenen Belhanda , Fenerbahçeli Dirar'ı görünce önce arkadaşına sarıldı ve daha sonra taraftarı selamladı.

F.Bahçeliler Koray Şener'i unutmadı

Fenerbahçe taraftarları geçtiğimiz sezon Galatasaray maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmadı. Deplasman tribününde Koray Şener'in resminin yer aldığı “Kalbimizdesin 1996 - ∞” yazılı pankart açıldı.

Galatasaray tribünleri de Fenerbahçe taraftarının açtığı pankart sonrası “Koray Şener” diye tezahürat yaptı.

Galatasaraydan maç öncesi gönderme

Galatasaray ve Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda!Dev derbi öncesi iki takımın kafilelerini taraftarlar meşalelerle uğurladı.
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