Galatasaray'dan maç öncesi gönderme
Galatasaray - Fenerbahçe öncesi sarı kırmızılı kulüpten esama listesi okunurken, ezeli rakibine şampiyonluk göndermesi geldi.
Esame listeleri okunurken Galatasaray'dan gönderme geldi! Sarı kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'nda ' Türkiye'nin en çok şampiyonluk kazanmış takımı' olarak anos edildi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
Fatih Terim'e destek
Galatasaray tribünleri karşılaşma başlamadan önce Teknik Direktör Fatih Terim'e destek verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesinde 'İmparator Fatih Terim' tezahüratı ile maçı locada takip eden tecrübeli teknik adama sevgi gösterisinde bulundu.
Isınma çalışmaları sırasında güzel görüntü!
Galatasaray tribünlerinin tezahüratlarına karşılık vermek için hareketlenen Belhanda , Fenerbahçeli Dirar'ı görünce önce arkadaşına sarıldı ve daha sonra taraftarı selamladı.
F.Bahçeliler Koray Şener'i unutmadı
Fenerbahçe taraftarları geçtiğimiz sezon Galatasaray maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener'i unutmadı. Deplasman tribününde Koray Şener'in resminin yer aldığı “Kalbimizdesin 1996 - ∞” yazılı pankart açıldı.
Galatasaray tribünleri de Fenerbahçe taraftarının açtığı pankart sonrası “Koray Şener” diye tezahürat yaptı.
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