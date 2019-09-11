Galatasaray'dan Linnes kararı! TFF...
2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin 1. Transfer Tescil Dönemi sonrası forma numarası bilgilerini de içeren "Resmi A Takım Oyuncu Listeleri" futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF'nin resmi sitesinde yayınlandı.
Galatasaray'da Martin Linnes yabancı kontenjanına takılarak TFF'ye bildirilen listede yer almadı.
İşte Galatasaray'ın TFF'ye verdiği liste...
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