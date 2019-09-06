Galatasaray'dan Linnes kararı! 6 aylığına...
Galatasaray, Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi.
Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo için "Gidebilirler" görüşüne sahip sarı-kırmızılılar, Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi.
Linnes devre arasında olmazsa sezon sonunda Galatasaray'a dönecek ve 2021'e kadar geçerli sözleşmesini tamamlayacak.
Norveçli futbolcu, transferin son günü Kasımpaşa'yla imza aşamasına gelmiş fakat lacivert beyazlıların; yıllık ücretin Galatasaray tarafından karşılama talebi sonrası oyuncunun sözleşmesi dondurulmuştu.
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