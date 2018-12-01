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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Kulüpler Birliği'ne 3 soru! Karar öncesi...

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Galatasaray'dan Kulüpler Birliği'ne 3 soru! Karar öncesi...

Sarı kırmızılı yönetim, bazı kulüp başkanlarının, “Haberimiz yok” ya da, “Değiştirilmiş” dediği bildiriyi sosyal medya hesaplarından yayınlayan kulüpleri belirledi. Yönetim bugün yapacağı toplantıda Kulüpler Birliği’nden ayrılıp ayrılmama konusunu görüşüp, yol haritasını belirleyecek.

1- MHK'NİN GÖCEK VE ÖZKAHYA KARARLARININ İPTALİNİ İSTEYEN BU BİLDİRİYİ KİM VEYA KİMLER YAZDI?

2- 17 KULÜP ADINA YAYINLANDIĞI İFADE EDİLEN BU BİLDİRİDE NEDEN HİÇ KİMSENİN ISLAK İMZASI YOK?

3- GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ, KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN ÜYESİ OLMASINA RAĞMEN NEDEN HABER VERİLMEDİ?

Kulüpler Birliği Vakfı’nın geçtiğimiz çarşamba yayınladığı bildirinin yankıları sürüyor. Galatasaray dışındaki 17 kulüp adına hazırlanan bildiride, MHK’nin Galatasaray-A.Konya maçındaki yönetimleri nedeniyle kızağa çektiğini açıkladığı hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya hakkındaki kararın iptali istenmiş ve ‘tek bir kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek bu karardan geri adım atılmasını bekliyoruz’ ifadesi kullanılmıştı. Bu bildiri üzerine araştırma başlatan Galatasaray yönetimi, Kulüpler Birliği’ne bir yazı gönderdi.

4 GÜNDÜR CEVAP VERİLMEDİ

Yazıda 3 kritik soru yöneltildi ve cevap istendi:

1-) Bu bildiriyi kim veya kimler yazdı?

2-) Yayınlanan bildiride neden ıslak imza yok?

3-) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği’nin doğal üyesi olmasına rağmen kendisine neden haber verilmedi? Aradan 4 gün geçmesine rağmen bu sorulara yanıt verilmedi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI BUGÜN

Galatasaray Yönetim Kurulu, bugün Türk Telekom Stadı’nda olağanüstü toplanarak, Kulüpler Birliği ile yaşanan olayları değerlendirecek. Bu toplantıda birlikten ayrılıp ayrılmama konusu tartışılacak ve izlenecek yol haritası belirlenecek. Sarı kırmızılı yönetim diğer yandan bazı kulüp
başkanlarının, “Haberimiz yok” ya da “Bize söylenenden farklı şeyler yazılmış” dediği bildiriyi sosyal medya hesaplarından yayınlayan kulüpleri ve yayın zamanlarını belirledi.

17 KULÜBÜN 8'İ BİLDİRİYİ YAYINLADI

Kulüpler Birliği Vakfı’nın resmi internet sitesinde ve Twitter adresinde 28 Kasım Çarşamba günü saat 15.56’da yer alan bildiri, 8 kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor kulüplerinin yayınladığı bildiriyi, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Akhisar ve Çaykur Rize yayınlamadı.

 

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