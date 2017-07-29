Galatasaray'dan kritik transfer açıklaması! Ben Arfa, Arda Turan, Feghouli, Fellaini...

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Avusturya kampında önemli açıklamalarda bulundu.

Avusturya Futbol Federasyonu'ndan izin alındı. 5 Ağustos Hertha Berlin ile hazırlık maçı oynayıp İstanbul'a geri döneceğiz.

Sezona erken başlayacağımız için 3 pozisyonda eksikliğimiz vardı. Bu da benim transfer görüşmelerime ağırlık vermeme neden oldu.

Tek başıma karar vermiyorum. Şimdi kamptayım, buradayım.

FERNANDO DIŞINDA BİR TAKVİYE DAHA

Gomis kendi alanında alternatif olarak tekti. Bu şartlara Gomis'i almasak Marsilya zaten alacaktı.

Eskiden transfer görüşmelerinde para belirleyici idi. Ama artık değil. Süreç daha da zorlaştı.

Osmanlıspor ligimizde mücadele eden biri. Ndiaye halen transfer görüşmeleri süren bir oyuncu. Şu anda konuşmak doğru olmaz. Fernando dışında orta sahaya bir takviye daha planlıyoruz.

Biz direk şampiyonluk adına hamleler yapıyoruz. Transfer kararlarını bu yönde yapıyoruz.

TUDOR İLE DEVAM EDECEĞİZ

Östersunds maçları Tudor'a karşı yapılan eleştirileri artırdı. Bu şekilde, Tudor ile devam edeceğiz. Bize başkanımız tarafından çizilen yol bu. Transfer devam edecek.

Hocamız Tudor'u, bu eleştiriden mümkün olduğu kadar uzak tutacağız.

Denayer dosyası kapanmadı. O konu halen açık. Denayer Gelmek istiyor ve kulübü ile de görüşüyoruz.

Sol bek, stoper, forvet ve orta saha için girişimlerimiz var.

Bir pozisyon için sürpriz bir ismimiz var. Beklemek lazım...Transferde sürprizimiz var

Fellaini ve Ben Arfa için görüşmelerimiz oldu. Fellaini Manchester United'dan ayrılacak. Ve kendisi şu anda radarımızda.

Ndiaye ve Fellaini aynı anda olmaz. Hocanın istediği Ndiaye ama Fellaini de radarda...Gidip gelecek, box to box oyuncu istiyoruz. Orta sahaya oyuncu ihtiyacımız olduğu ortada...

ARDA BAŞIMIZIN TACI

Arda başımızın tacı ama kendisi için girişimimiz yok. Arda söylediği gibi Mutlaka Galatasaray formasını giyecek. Ama ne zaman bilmiyoruz. Yeter ki, ben buraya geleceğim desin. O bizim kanımız, canımız.

21 futbolcunun 13'ü yabancı olabiliyor.

VOLKAN ŞEN MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR...

Volkan Şen sözleşmesini feshetti. Serbest bir oyuncu. Beklentilerini aldık ve gereken yerler ile paylaştık. Volkan'ın durumunu ilettik ama karar yönetimde...

Bu şartlarda yerli oyuncu transferi pek mümkün gözükmüyor.

Sinan'ın kalmasını istiyoruz. Ancak Sinan çok net şekilde gitmek istiyor. Sözlü teklifler aldık, bekliyoruz.

Lucescu da gerekenleri yönetim açıklayacaktır. Yönetimsel bir karar. Yönetim hangi kararı alırsa bizim görevimiz onu en iyi şekilde uygulayabilmek. Yönetim kurulu bir karar ver, Tudor da buna uyar. Tudor'un bizimle amacı, takımı kurup şampiyon olmak. Lucescu'nun yönetici olarak atanması Tudor'u ilgilendirmez.

Bizim sol açığımız var, bir sol açık daha aldık diye Igor Tudor bozulacak mı?

İlk defa yapılacak bir dönem. Bizim görevimiz bunu uygulamak. Ben Galatasaray'da profesyonel değil, amatörüm. Her maçı kazanıp yenmemizi istiyorum. Karar mekanizması ne isterse ben yapmak zorundayım.

SNEIJDER'İ BAŞKA TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Mariano şu anda ligin en iyi sağ beki. Santrforumuz Gomis....Aslan gibi biri ve karakteri 10 numara ve büyük oyuncu. Belhanda, bana Fenerbahçe geçen yıl Beşiktaş geldi ama bana neden Galatasaray gelmiyor diye düşünüyordum dedi. Bonservisi tartışılabilir. 10 numara alıyorsunuz....

Sneijder kendi gitmek istedi. Bu karşılıklı alınan bir karar.

Alanyaspor maçını oynadık. O maçtan döndükten sonra Sneijder'ın menajeri " Artık biz gidelim. Olmuyor, başka hedeflerimiz var, olmuyor" dedi.

Sezon sonunda Planımız açıklama ve ayrılık şekilleri idi.

Melo nasıl gitmek istedi ve gitti. Sneijder da böyle idi. Bu karar karşılıklı alındı. Kontratını yırttık, iki tarafta birbirine bedel ödemedi..

Galatasaray için Sneijder önemli figür. Ne ben ne başkası Sneijder'ı başka takım forması ile görmek istemez.

Galatasaray o 20 milyon euro ile zengin de olmaz fakir de kalmaz. Biz Sneijder'ı başka takımda görmek istemiyoruz. Zaten o da başka takımda oynamak istemiyor.

LİG 2 HAFTA GEÇ BİTTİ

Stresli sezonun ardından kafa ve mental olarak daha stres atamadan yeni sezona başladık.

Ligimiz beklenmedik şekilde 2 hafta geç bitti ve pozisyon gereği erken başladık.

Milli takım arasına kadar hiç kayıpsız gitmemiz gerekli. Bizim 34 tane finalimiz var. Bugün Tudor'la da konuştuk. 34 finalimiz var ve hepsini elimizdeki şartlarla kazanmalıyız.

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