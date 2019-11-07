Galatasaray'dan kötü rekor! Şampiyonlar Ligi..
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray kötü bir rekora imza attı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup 4. hafta maçında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşıyor. Galatasaray maça istediği gibi başlayamadı ve ilk 15 dakikada kalesinde 3 gol birden gördü.
İlk 15 dakikada 3 gol
Galatasaray maçına başında Rodrygo'nun 2 golü ve Sergio Ramos'un penaltı golüne engel olamadı ve ilk 15 dakika sonunda üç farklı geriye düştü.
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