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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Galatasaray'dan Karşıyaka'ya farklı tarife
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Basketbol
10.02.2018 - 22:25, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Karşıyaka'ya farklı tarife

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Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’yı 98-82’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya iki takım hücum da etkili başlarken, Galatasaray Odeabank Hardy, Pınar Karşıyaka’da da Waters takımının sayı yükünü çekti ve ilk 5 dakika 13-13 ile geçildi. Daha sonra savunmada rakibini durduran sarı-kırmızılılar, son anlarda Ege ve Göksenin’in basketleri periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Ege ve Juskevicius’un hücumdaki etkisi ile Galatasaray, skoru 31-22’ye getirdi. Daha sonra üst üste Juskevicius ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 12’ye çıkardı: 36-24. Karşıyaka, Jones, Metin ve Kenndy’in basketleri ile farkı azalttı: 39-30. Galatasaray, son anlarda Juskevicius ve Hendri basketleri ile devreye 49-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda Waters ve Jones sayıları ile başlayan Karşıyaka, 9-0’lık seri ile farkı azalttı: 49-47. Waters ve Jones ikilisinden basketler bulmaya devam kırmızı-yeşilliler, skoru 51-51’e getirdi. Haryd ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray 7-0’lık seri yakaladı: 58-51. Son dakikalarda Summers, Göksenin ve Taylor ile hücumda etkili olan sarı-kırmızılılar, periyodu 71-62 üstün tamamladı.

Son periyota Juskevicius ve Summers’ın sayılarıyla başlayan Galatasaray, skoru 78-66’ya getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Karşıyaka, farkı kapatmaya çalışsa da sarı-kırmızılılar iyi oyunuyla parkeden 98-82’lik skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skoreri Karşıyaka’da 28 sayı ile oynayan Waters olurken, Galatasaray’da da Hardy 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 12. mağlubiyetini aldı.

Galatasaraydan Karşıyakaya farklı tarife

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti , Osman Sinan İşgüder , Kaan Büyükçil

Galatasaray Odeabank: Hardy 23, Taylor 7, Juskevicius 18, Mehmet Yağmur 7, Hendri 9, Ege 6, Renfroe 2, Caner 2, Summers 16, Göksenin Köksal 8

Başantrenör: Oktay Mahmuti

Pınar Karşıyaka: Berk 2, Metin 2, Waters 28, Banic 16, Wood 4, Kennedy 12, Jones 17, Erdi , Alp , Görkem 1

Başantrenör: Aleksandar Trifunovic

1. Periyot: 25-20 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 49-38 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 71-62 (Galatasaray Odeabank lehine)

5 faulle çıkan: Wood (Pınar Karşıyaka)

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