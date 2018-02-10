Galatasaray'dan Karşıyaka'ya farklı tarife
Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’yı 98-82’lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmaya iki takım hücum da etkili başlarken, Galatasaray Odeabank Hardy, Pınar Karşıyaka’da da Waters takımının sayı yükünü çekti ve ilk 5 dakika 13-13 ile geçildi. Daha sonra savunmada rakibini durduran sarı-kırmızılılar, son anlarda Ege ve Göksenin’in basketleri periyodu 25-20 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Ege ve Juskevicius’un hücumdaki etkisi ile Galatasaray, skoru 31-22’ye getirdi. Daha sonra üst üste Juskevicius ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 12’ye çıkardı: 36-24. Karşıyaka, Jones, Metin ve Kenndy’in basketleri ile farkı azalttı: 39-30. Galatasaray, son anlarda Juskevicius ve Hendri basketleri ile devreye 49-38 önde girdi.
Üçüncü periyoda Waters ve Jones sayıları ile başlayan Karşıyaka, 9-0’lık seri ile farkı azalttı: 49-47. Waters ve Jones ikilisinden basketler bulmaya devam kırmızı-yeşilliler, skoru 51-51’e getirdi. Haryd ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray 7-0’lık seri yakaladı: 58-51. Son dakikalarda Summers, Göksenin ve Taylor ile hücumda etkili olan sarı-kırmızılılar, periyodu 71-62 üstün tamamladı.
Son periyota Juskevicius ve Summers’ın sayılarıyla başlayan Galatasaray, skoru 78-66’ya getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Karşıyaka, farkı kapatmaya çalışsa da sarı-kırmızılılar iyi oyunuyla parkeden 98-82’lik skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skoreri Karşıyaka’da 28 sayı ile oynayan Waters olurken, Galatasaray’da da Hardy 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.
Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 12. mağlubiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti , Osman Sinan İşgüder , Kaan Büyükçil
Galatasaray Odeabank: Hardy 23, Taylor 7, Juskevicius 18, Mehmet Yağmur 7, Hendri 9, Ege 6, Renfroe 2, Caner 2, Summers 16, Göksenin Köksal 8
Başantrenör: Oktay Mahmuti
Pınar Karşıyaka: Berk 2, Metin 2, Waters 28, Banic 16, Wood 4, Kennedy 12, Jones 17, Erdi , Alp , Görkem 1
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
1. Periyot: 25-20 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 49-38 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 71-62 (Galatasaray Odeabank lehine)
5 faulle çıkan: Wood (Pınar Karşıyaka)
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