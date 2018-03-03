Galatasaray'dan Karabük'e gol yağmuru! 7-0...
Süper Lig'de 26. hafta maçında zirve mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda ligin son sırasında olan Karabükspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 5., 18., 25. ve 33. dakikalarda Gomis, 16. dakikada Özgür Yılmaz kendi akelsine, 40. dakikada Garry Rodrigues ve 64. dakikada Sinan Gümüş kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50 yaparak zirvede yer alırken, Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Kravchenko, Özgür Yılmaz (Dk. 61 Tayyip Talha Sanuç), İshak Doğan, Cem Özdemir, Murat Akın, Bliznichenko (Dk. 46 Stahl), Ibanez, Kage (Dk. 79 Yusuf Akbulut), Leandrinho
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Fernando), Selçuk İnan (Dk. 61 Sinan Gümüş), Feghouli, Belhanda,Rodrigues (Dk. 73 Yasin Öztekin), Gomis
Goller: Dk. 5, 18, 26, 33 Gomis, Dk. 17 Özgür Yılmaz (kendi kalesine), Dk. 40 Rodrigues, Dk. 64 Sinan Gümüş (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 10 Özgür Yılmaz, Dk. 88 Leandrinho (Kardemir Karabükspor), Dk. 10 Maicon ve Donk, Dk 80 Fernando, Dk. 88 Sinan Gümüş (Galatasaray)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
5. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Feghouli, bekletmeden kafayla meşin yuvarlağı Gomis'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.
17. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo, topu arka direkte bulunan Gomis'e gönderdi. Bu oyuncuya gelmeden topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2.
18. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomis, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, farkı arttırdı: 0-3.
26. dakikada Gomis 3. golünü attı. Galasataray'ın orta alandan gelişen atağında Belhanda, topu Feghouli ile buluşturdu. Bu oyuncu topu takım arkadaşı Gomis'e verdi. Gomis, kendisinin 3. takımının ise 4. golünü attı: 0-4.
33. dakikada orta alandan kapılan topu kontrol eden Feghouli, ara pasıyla meşin yuvarlağı Gomis'e ulaştırdı. Hızla ceza alanına yönelen Gomis, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Gomis, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-5.
40. dakikada Galatasaray farkı 6'ya çıkarttı. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Rodrigues, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-6.
64. dakikada Mariano'nun pasıyla sağdan ceza alanına giren Sinan Gümüş'ün vuruşunda, top kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın üzerinden filelerle buluştu: 0-7.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Bursaspor müsabakasının ilk 11'ine göre bir değişikliğe gitti.
Ligin 24. haftasına averajla lider giren Galatasaray'ın teknik patronu Terim, 3. haftada sahalarında oynadıkları ve 5-0 kazandıkları Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Linnes'in yerine Mariano'ya şans verdi.
Deneyimli teknik adam, Kardemir Karabükspor müsabakasında, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Eray İşcan, Linnes, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Hakan Balta, Fernando, Koray Günter ve Latovlevici yer aldı.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maç kadrosunda yer almadı.
Karabükspor'da 4 değişiklik
Ligde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un antrenörü Levent Açıkgöz, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 3-1 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle takımını sahaya sürdü.
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Hakan Aslantaş'ın yerine Osman Çelik'e, Ferhat Görgülü'nün yerine Özgür Yılmaz'a, Skulason'un yerine Cem Özdemir'e ve Traore'nin yerine ise Murat Akın'a bu maçta şans tanındı.
Levent Açıkgöz, Galatasaray karşısında sahaya Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Kravchenko, Özgür Yılmaz, İshak Doğan, Cem Özdemir, Murat Akın, Bliznichenko, Ibanez, Kage ve Leandrinho 11'i ile çıktı.
Karabük'ün yedek kulübesinde Rybka, Furkan Kaçar, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Stahl, Ahmet Karadayı, Hakan Aslantaş, Ergin Keleş, Alican Karadağ ve Yusuf Karabulut yer aldı.
Yaklaşık 14 bin kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta taraftarlar tribünleri büyük oradan doldurdu.
Futbolcular sahaya, Yeşilay Haftası dolayısıyla "Destek Olmak İçin Bir Nedenim Var" yazılı pankartla çıktı.
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