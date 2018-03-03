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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Galatasaray'dan Karabük'e gol yağmuru! 7-0...
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Futbol
03.03.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Karabük'e gol yağmuru! 7-0...

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Süper Lig'de 26. hafta maçında zirve mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda ligin son sırasında olan Karabükspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 5., 18., 25. ve 33. dakikalarda Gomis, 16. dakikada Özgür Yılmaz kendi akelsine, 40. dakikada Garry Rodrigues ve 64. dakikada Sinan Gümüş kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50 yaparak zirvede yer alırken, Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında kaldı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık 
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Kravchenko, Özgür Yılmaz (Dk. 61 Tayyip Talha Sanuç), İshak Doğan, Cem Özdemir, Murat Akın, Bliznichenko (Dk. 46 Stahl), Ibanez, Kage (Dk. 79 Yusuf Akbulut), Leandrinho
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Fernando), Selçuk İnan (Dk. 61 Sinan Gümüş), Feghouli, Belhanda,Rodrigues (Dk. 73 Yasin Öztekin), Gomis
Goller: Dk. 5, 18, 26, 33 Gomis, Dk. 17 Özgür Yılmaz (kendi kalesine), Dk. 40 Rodrigues, Dk. 64 Sinan Gümüş (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 10 Özgür Yılmaz, Dk. 88 Leandrinho (Kardemir Karabükspor), Dk. 10 Maicon ve Donk, Dk 80 Fernando, Dk. 88 Sinan Gümüş (Galatasaray) 

Galatasaraydan Karabüke gol yağmuru 7-0...

MAÇIN GOL DAKİKALARI
5. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Feghouli, bekletmeden kafayla meşin yuvarlağı Gomis'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.
17. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo, topu arka direkte bulunan Gomis'e gönderdi. Bu oyuncuya gelmeden topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2.
18. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomis, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, farkı arttırdı: 0-3.
26. dakikada Gomis 3. golünü attı. Galasataray'ın orta alandan gelişen atağında Belhanda, topu Feghouli ile buluşturdu. Bu oyuncu topu takım arkadaşı Gomis'e verdi. Gomis, kendisinin 3. takımının ise 4. golünü attı: 0-4.
33. dakikada orta alandan kapılan topu kontrol eden Feghouli, ara pasıyla meşin yuvarlağı Gomis'e ulaştırdı. Hızla ceza alanına yönelen Gomis, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Gomis, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-5.
40. dakikada Galatasaray farkı 6'ya çıkarttı. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Rodrigues, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-6.
64. dakikada Mariano'nun pasıyla sağdan ceza alanına giren Sinan Gümüş'ün vuruşunda, top kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın üzerinden filelerle buluştu: 0-7.

MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Bursaspor müsabakasının ilk 11'ine göre bir değişikliğe gitti.

Ligin 24. haftasına averajla lider giren Galatasaray'ın teknik patronu Terim, 3. haftada sahalarında oynadıkları ve 5-0 kazandıkları Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Linnes'in yerine Mariano'ya şans verdi.

Deneyimli teknik adam, Kardemir Karabükspor müsabakasında, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Eray İşcan, Linnes, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Hakan Balta, Fernando, Koray Günter ve Latovlevici yer aldı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maç kadrosunda yer almadı.

Karabükspor'da 4 değişiklik
Ligde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un antrenörü Levent Açıkgöz, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 3-1 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Hakan Aslantaş'ın yerine Osman Çelik'e, Ferhat Görgülü'nün yerine Özgür Yılmaz'a, Skulason'un yerine Cem Özdemir'e ve Traore'nin yerine ise Murat Akın'a bu maçta şans tanındı.
Levent Açıkgöz, Galatasaray karşısında sahaya Çağlar Şahin Akbaba, Osman Çelik, Kravchenko, Özgür Yılmaz, İshak Doğan, Cem Özdemir, Murat Akın, Bliznichenko, Ibanez, Kage ve Leandrinho 11'i ile çıktı.

Karabük'ün yedek kulübesinde Rybka, Furkan Kaçar, Tayyip Talha Sanuç, Traore, Stahl, Ahmet Karadayı, Hakan Aslantaş, Ergin Keleş, Alican Karadağ ve Yusuf Karabulut yer aldı.
Yaklaşık 14 bin kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta taraftarlar tribünleri büyük oradan doldurdu.

Futbolcular sahaya, Yeşilay Haftası dolayısıyla "Destek Olmak İçin Bir Nedenim Var" yazılı pankartla çıktı.

Galatasaraydan Karabüke gol yağmuru 7-0...

Cimbom'a Karabük'te coşkulu karşılamaSüper Lig'in 24. haftasında Karabükspor ile karşılaşacak Galatasaray, Karabük'e geldi. İstanbul'dan özel uçakla Kastamonu'ya oradan da kara yoluyla Karabük'e gelen sarı-kırmızılı kafile, Safranbolu ilçesinde konaklayacağı otele ulaştı. Bazı futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzaladı.
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