Galatasaray'dan kâr beyanı
Galatasaray, mali tablosuna yönelik bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, 2018-19 sezonu ardından 30,5 milyon TL tutarında kâr ettiğini beyan etti.
Galatasaray Kulübü, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 30,5 milyon lira kar elde edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır." denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Galatasaray Sportif A.Ş.’nin 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanmıştır.
Önemli Not:
Yayınlanan finansal tablolarda, 30,5 Milyon TL net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA FFP Yapılandırma Anlaşması gereği tahakkuk eden 6 Milyon Euro (Yaklaşık 41 Milyon TL) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 Milyon TL civarında gerçekleşecekti.
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