Galatasaray'dan Josef de Souza hamlesi
Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya gidişinin ardından orta sahada alternatiflerini arıyor.
Sarı-kırmızılı takımın, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile ilgilendiği belirtildi.
Brezilya'dan Globo Esporte'nin haberine göre, Galatasaray Josef de Souza transferi için girişimde bulundu.
Sambacı'yı Fenerbahçe'den 11 milyon Euro gibi yüksek bir rakama transfer eden Al Ahli Kulübü'nün, transfer için yüksek bir ücret talebinde bulunduğu ve bu transfere düşük bir maliyet karşılığında izin vermeyeceği ifade edildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle