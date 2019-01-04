Galatasaray'dan İtalya'ya! O da gidiyor...
Galatasaray'dan bir oyuncu daha takımdan ayrılıyor...
Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün'e İtalyan ekibi Lazio talip oldu. Aslan’ın 18 yaşındaki solak yeteneği Yunus Akgün’e, İtalyan kulübü Lazio’nun yakın ilgi gösterdiği ileri sürüldü.
İTALYANLAR AÇIKLADI
Çizme medyasında görev yapan gazetecilerin iddiasına göre, Lazio’nun scout ekibi, Yunus’un yeteneklerine hayran kaldı ve genç oyuncuyu bir süre daha izleyecek.
Teknik ekipten de olumlu rapor gelirse, transferi için Galatasaray’a teklif yapılacak. Bu transferin bitmesi bekleniyor. (Fanatik)
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