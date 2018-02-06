Galatasaray’dan istediği oyuncuları açıkladı! Hamzaoğlu...
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, dikkat çekecek açıklamalarda bulundu. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan William Vainqueur hakkında konuşan Hamzaoğlu, eski takımı Galatasaray’dan istediği oyuncuları da ilk kez açıkladı.
Sakıb Aytaç için transfer teklifi geldiği dönemde alternatif isimler üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Hamza Hamzaoğlu, “Sakıb Aytaç’ı isteyenler olunca, son gün gitme olasılığına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Iasmin Latovlevici’yi düşündük. Djourou’nun da sakatlığı ve talipleri vardı, O’nun yerine de Koray Günter’i gündeme aldık. Djourou’nun, Genoa’ya gitmesini istemedik, O da kalmak istediğini söyledi. İki futbolcumuz da kalınca transferi düşünmedik” diye konuştu.
VAİNQUER İLE SORUN KALMADI
Sözleşmesini fesih ettiği iddia edilen William Vainqueur hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Vainqueur’in alacakları ödenmeyince menajeri fesih hakkını doğal olarak kullanmak istedi.
Sözleşmesini tek taraflı fesih etti, ancak uygulamaya koymadı. Birkaç gün içerisinde bizimle birlikte olacaktır, sorun halledildi” dedi. (Koza TV)
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