Galatasaray'dan 'idmana çıkmadılar' haberine yalanlama
Galatasaray Kulübü, basketbol takımının maaşlarını alamadığı için idmana çıkmadığı haberlerini yalanladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların saat 12:00'de idmana çıktıklarını duyururken, maaş ödemeleri konusunda bilgi verilmedi.
Galatasaray'ın resmi kanallarından şu açıklama yapıldı:
Bugün Basketbol Erkek Takımı ile ilgili “antrenmana çıkmadılar” şeklinde sosyal medyada çıkan haberler asılsızdır. Tüm oyuncularımız Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 12.00’de gerçekleştirilen antrenmana katılmış, Başantrenörümüz Ertuğrul Erdoğan gözetiminde, yardımcı antrenörlerimiz eşliğinde bireysel çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle