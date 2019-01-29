Galatasaray'dan gollü zafer! Aslan çeyrek finalde...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, ilk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanş mücadelesinde Boluspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 kazanarak çeyrek finale uzandı. Yunus Akgün attığı 3 golle maçın yıldızı oldu. Muğdat Çelik ise 1 gol ve 1 asistle maçın diğer öne çıkan ismi oldu. Galatasaray 19. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray 33. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Yunus Akgün, 69. dakikada bir gol daha kaydederek skoru 3-0 yaptı. Yunus Akgün, 78. dakikada penaltıdan üçüncü golünü attı ve skor 4-0'a geldi. Golden 2 dakika sonra Boluspor penaltı kazandı ve Akabueze beyaz noktada golü buldu: 4-1.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar şu şekilde: Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Hatayspor, Kasımpaşa A.Ş., Trabzonspor A.Ş., Ümraniyespor, Galatasaray.
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan
GALATASARAY: İsmail Çipe (Dk. 81 Batuhan Şen), Linnes (Dk. 70 Gökay Güney), Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş (Dk. 60 Emre Taşdemir), Muğdat Çelik
BOLUSPOR: Gökhan Köstereli, Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Hayrullah Bilazer, Umut Gündoğan (Dk. 58 Sebaihi), Akabueze, Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin, Guido Koçer (Dk. 79 Mutlu Güler), Özgür Can Özcan (Dk. 67 Batuhan Altıntaş)
GOLLER: Dk. 19 - Dk. 69 - Dk. 78 (P) Yunus Akgün, Dk. 33 Muğdat Çelik (Galatasaray) - Dk. 80 (P) Akabueze (Boluspor)
SARI KARTLAR: Donk (Galatasaray) - Diarra, Ufuk Budak, Mutlu Güler (Boluspor)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetin rövanşında kendi sahasında Boluspor'u ağırlayan Galatasaray, bu müsabakadan da 4-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19, 69 ile 78'inci dakikalarda Yunus Akgün ve 33'üncü dakikada Muğdat Çelik kaydederken, Boluspor'un golü ise 80'inci dakikada Akabueze'den geldi.
SEMİH KAYA, 1.5 SEZONUN ARDINDAN TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, 605 gün aranın ardından Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray formasıyla sahaya çıktı. 2017-2018 sezonunun başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan, 2018-2019 sezonu devre arası transfer döneminde ise yeniden kadroya katılan milli oyuncu, 3 Haziran 2017'de oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının ardından ilk kez sarı kırmızılı formayı iç sahada terletti. Sarı kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Semih Kaya'ya yoğun ilgi gösterdi.
YÖNETİME TRANSFER TEPKİSİ
Galatasaraylı taraftarlar, Boluspor mücadelesi öncesi henüz forvet transferi gerçekleştiremeyen yönetime tepki gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a yönelik, 'Transferler nerede', 'Forvet istiyoruz' ve 'Taraftar çıldırdı, forvet istiyor' tezahüratlarında bulundu.
MUĞDAT ÇELİK SİFTAH YAPTI
Galatasaray'ın Boluspor ile oynadığı müsabakada rakip fileleri sarsan Muğdat Çelik siftah yaptı. Sezon başında Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik, sarı kırmızılı forma ile resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti. Muğdat, 33'üncü dakikada genç futbolcu Yunus Akgün'ün asistinde kaleci Gökhan'ı avlamayı başardı ve Galatasaray forması ile ilk gol sevincini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u konuk eden Galatasaray, müsabakaya Spor Toto Süper Lig'de az süre alan oyuncular ve gençlerden oluşan kadro ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kupada son çeyrek finalistin belli olacağı Boluspor mücadelesinde İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Ryan Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, ve Muğdat Çelik'ten oluşan 11'i sahaya sürdü.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mariano Filho, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Gökay Güney, Marcao, Sofiane Feghouli yer aldı.
- Galatasaray 11'inde sadece iki yabancı
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasının ilk 11'inde sadece 2 yabancı oyuncuya yer verdi.
İlk 11'de yabancı futbolculardan sadece Norveçli Martin Linnes ile Hollandalı Ryan Donk'u görevlendiren Terim, geri kalan 9 oyuncuyu Türklerden seçti.
Müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan yerlilerden 4'ünü Galatasaray altyapısında çıkan futbolcular oluşturdu.
- Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom'da
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın formasını iç sahada son kez 3 Haziran 2017'deki Atiker Konyaspor maçında giyen Semih, 1,5 sezonluk ayrılığın ardından yeniden Türk Telekom Stadı'nda mücadele etti.
Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan Semih Kaya'ya Galatasaraylı taraftarlar da maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.
- Yönetime transfer göndermesi
Galatasaraylı taraftarlar, transfer beklentilerini maç öncesi tezahüratlarla dile getirdi.
Karşılaşma öncesi taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a yönelik, "Transfer nerede?", "Forvet istiyoruz" ve "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu.
- Terim'e sevgi gösterisi
Galatasaray taraftarları, cezasının bitmesinin ardından Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu.
Müsabaka başlamadan önce Terim'i tribüne çağıran taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" ve "Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inelim. İmparator Fatih Terim, ölene dek hep seninleyiz." tezahüratlarını yaptı.
Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan Terim, 88 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda takımının başında sahaya çıktı.
- Orhan Kaynak, Boluspor'un başında ilk maçına çıktı
Boluspor'un yeni teknik direktörü Orhan Kaynak, ilk sınavını kupadaki Galatasaray maçıyla verdi.
Spor Toto 1. Lig temsilcisinde teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kaynak, ilk resmi maçında Galatasaray karşısında tur aradı.
Bu arada, Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı yaklaşık 8 bin taraftar tribünden izledi. Konuk takım Boluspor taraftarları için ayrılan bölümde ise 100 kadar futbolsever yer aldı.
Öte yandan, son 16 turu eşleşmesinde Bolu'da 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle 22 Ocak'a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti.
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