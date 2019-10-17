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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan 'Garry' vites

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Yaz transferinde Henry Onyekuru’yu almak için Garry Rodrigues’i veto eden Galatasaray, şimdi aynı tarzda Falcao’nun verimini artıracak bir ismin peşinde.

Galatasaray'da skor gücü yüksek kanat oyuncusu eksikliği hissedilirken, sarı-kırmızılılar devre arasında geri getirmek istedikleri Onyekuru dışında alternatif isimlere de yöneldi. Gomis'in gol kralı olduğu sezon Rodrigues'in performansını dikkate alan Aslan, ara transferde Falcao'ya da aynı desteği verecek bir isim arayışında.

Yaz transfer döneminde önceliği Onyekuru'ya veren sarı-kırmızılılar, geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'i veto etmişti. Ancak Monaco, Everton'a 15 milyon Euro ödeyip Onyekuru'nun bonservisini alınca Galatasaray'ın eli boş kalmıştı. Ardından büyük bir sükse ile transfer edilen Falcao'dan verim alamayan Galatasaray'da tıpkı Rodrigues gibi asist özelliği ön planda olan bir hücum oyuncusunu ara transferde almak için çalışmalar başladı.

İşte Galatasarayda Falcao gerçekleri
İşte Galatasaray'da Falcao gerçekleri

GENÇLİK OPERASYONU

Golsüz biten Gençlerbirliği maçından sonra öz eleştiride bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Belki de ben hatalıyım. Acemi, oynamamış ama yüreğini koyacak çocukları oynatmalıydım" demişti. Ve Terim, milli arada dediğini yapıp, Sivasspor maçına gençleri tek tek hazırlamaya başladı.

Özellikle kanatlarda çabuk ve hızlı oyuncu eksikliğini hisseden G.Saray'da Feghouli'nin yerine Emre Mor görev yapacak. Jimmy Durmaz-Yunus Akgün ikilisinden biri de formayı formsuz Babel'den alabilir. Selçuk'u Seri ile değiştirecek Fatih Terim, cezalı Mariano'nun yokluğunda formayı Şener'e verecek. Yuto Nagatomo yerine Emre ya da Ömer oynayacak. İyileşen Luyindama da 11'e dönecek.

Galatasaraydan Garry vites

Galatasaraydan Garry vites

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