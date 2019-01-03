Galatasaray'dan Gabriel Barbosa atağı
Ocak ayında takım içinde önemli değişikliklere imza atmak isteyen Galatasaray, Inter’in 22 yaşındaki oyuncusu Barbosa için de girişimde bulundu.
İtalyan basını, Galatasaray’ın Miranda ile ilgilendiğini ve bu oyuncu için Inter Kulübü ile görüştüğünü iddia ederken sarı
kırmızılıların bu takımdaki bir başka Brezilyalı için bilgi aldığı öğrenildi.
BREZİLYA’YI İSTİYOR
Galatasaray’ın, Inter ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Barbosa’nın transfer şartlarını öğrenmek için İtalyan ekibi ile temas kurduğu ortaya çıktı. Geçen yıl kiralık olarak Santos’ta forma giyen Barbosa’nın ise kariyerine Brezilya’da devam etmek istediği belirtildi.
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