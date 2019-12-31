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Haber Giriş: 31.12.2019 - 18:27,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan Florya arazisi için açıklama!

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Galatasaray'dan Florya arazisi için açıklama!

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin ve tesisin yeniden kulübe kazandırıldığını açıkladı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi için resmi açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır.

Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır. Camiamıza saygıyla duyurulur"

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