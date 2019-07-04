Galatasaray'dan flaş Vedat Muriqi kararı
Vedat Muriqi için Rize’ye 3 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli, satıştan pay ve Ozornwafor’u öneren G.Saray, olumlu yanıt gelmeyince beklemeye geçti.
2.5 milyon Euro’luk öneri ile başladığı Vedat Muriqi transferinde teklifini 3 kez yenileyen Galatasaray, olumlu karşılık bulamayınca durma kararı aldı. Son olarak Rize’ye 3 milyon 750 bin Euro bonservis, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Ozornwafor’u bedelsiz kiralamayı teklif eden sarı kırmızılılar ücret artışına gitmeyecek.
Muriqi’nin Galatasaray’ı istediğini söylemesine karşın ortaya çıkan tablo ve yaşanan süreç sarı kırmızılı yöneticileri rahatsız etti.
KOMLiCHENKO ÖNERiSİ
Sarı kırmızılılar bonservis bedeli konusunda daha fazla fiyat artırmayıp Rizespor’un kesin kararını beklemeye karar verdi.
Gündemine yeni transfer adayı olarak Çek gol kralı Nikolay Komlichenko'yu alan Galatasaray, bu futbolcu için görüşmelerde çıkacak sonuç ve Rize’nin kararına göre harekete geçecek.
Öte yandan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tekliflerinin tatmin edici olmadığını söyledi.
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