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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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12.07.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan flaş transfer! Okay Yokuşlu için 3 milyon euro...

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Galatasaray'dan flaş transfer! Okay Yokuşlu için 3 milyon euro...

Deneyimli teknik adam, Celta Vigo’lu orta sahanın alınmasını istedi, yönetim düğmeye bastı. Sarı- Kırmızılılar, 3 milyon Euro kiralama, 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla İspanyol ekibinin kapısını çalacak.

Galatasaray, Celta Vigo’da forma giyen Milli yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim geçen sezon Finansal Fair-Play nedeniyle transfer edilemeyen 25 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olunca yönetim düğmeye bastı.

Emre Mor transferi sırasında iyi ilişkiler kurulan İspanyol ekibiyle Okay için masaya oturulacak.

Cim Bom’un önceliği genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Aslan, Standard Liege’den renklerine bağladığı Luyindama’nın transferindeki taktiği uygulayacak.

Okay için 3 milyon Euro kiralama bedelini gözden çıkaran Cim Bom, 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla toplamda 8 milyon Euro’yla Celta’nın kapısını çalıp transferi bitirmeye çalışacak.

Galatasaraydan flaş transfer Okay Yokuşlu için 3 milyon euro...

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Isco'dan Celta Vigo ağlarına enfes bir gol! İzleyelim...

 

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