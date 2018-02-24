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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Galatasaray'dan flaş transfer! 10'luk golcü...
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Futbol
DHA
24.02.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan flaş transfer! 10'luk golcü...

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Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Osman Kalın, Galatasaray'a transfer oldu. Futbol hayatına gelecek yıldan itibaren İstanbul'da, Galatasaray'ın alt yapısında devam edecek olan Kalın'ın en büyük hedefi ise A takımda kaptanlık pazubandını takmak.

Galatasaray'ın futbolda gelecek vaat eden çocukları küçük yaşta keşfedip takımına katmak adına Kahramanmaraş'ta açtığı futbol okuluna 4 yıl önce, 6 yaşındayken kaydolan Ali Osman Kalın, yetenekleriyle kısa sürede göz doldurdu. Aynı zamanda Galatasaray Futbol Okulu'nun amatör ligde mücadele eden Kahramansaray'ın lisanslı futbolcusu da olan Kalın, zaman zaman Florya'dan gelen Galatasaraylı teknik heyetin de dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray tarafından 2 yıl önce takibe alınan Kalın, kamplara ve turnuvalara davet edildi. Kendini Galatasaray'ın altyapısından sorumlu teknik heyete kanıtlamayı başaran Ali Osman Kalın, 13 Şubat'ta Kahramansaray'dan Galatasaray'a transfer oldu.

'HEDEFİM, GALATASARAY'IN A TAKIMI OYUNCUSU OLMAK'
Hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer olan Ali Osman Kalın, çok mutlu olduğunu söyledi. Kalın, transfer sürecini şöyle anlattı:

"4 senedir Kahramansaray'da oynuyorum. 3 kere İstanbul'a kamplara gittim. 2 kere Antalya'ya, 1'er kere de Ankara ve Elazığ'a gittik. Oralarda seçildim, İstanbul'da denemeye aldılar, orada da seçtiler. Antalya kampında turnuvalara gittik, finale çıktık İstanbul takımıyla. Finalde Fenerbahçe ile oynadık ve 4-0 yenip şampiyon olduk. Mutluyum, orada forma giymeyi çok isterim. Arkadaşlarımla da tanıştım, kaynaştık. Mutluyum, orada forma giymeyi ve kaptan olmayı çok isterim. Bundan sonraki hedefim Spor Toto Süper Lig'de oynamak isterim, Galatasaray'ın A takımı oyuncusu olmak."

Galatasaraydan flaş transfer 10luk golcü...

CANLI: GURURLUYUZ
Futbol Okulu Koordinatörü Yahya Canlı ise okulun 5 yıl önce açıldığını ve Ali Osman Kalın'ın bu süre zarfında okulda futbol eğitimi alan 500 civarında çocuktan biri olduğunu söyledi. Kalın'ın bu kadar öğrenci arasından Galatasaray'ın radarına girmeyi başardığını kaydeden Canlı, transferin Kahramanmaraş açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Ali Osman Kalın'ın, 1988'de Kahramanmaraşspor'da forma giyerken Beşiktaş'a transfer olan Mehmet Özdilek'ten sonra kentten üç büyüklere transfer olan tek futbolcu olduğunu ifade eden Yahya Canlı, "Ali Osman Kalın, Galatasaray'ın resmi lisanslı futbolcusudur ve yaşı itibariyle altyapıda forma giyecek" dedi.

Volkan Dalyan, İlyas Karageçen, Hasan Cino ve Esat Kazancı gözetiminde çalışmalarını sürdüren çocuklardan 4'ünün daha Galatasaray'ın takibinde olduğunu ifade eden Yahya Canlı, şöyle devam etti:

"2 yıldan beri gerek Florya'da, gerek yaz ve kış kamplarımızda Ali Osman izlenmekteydi. Hatta önümüzdeki yıl ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmesi söylendi, ama babasının işlerinden dolayı olmamıştı. Ali Osman'ın lisansı Galatasaray'a çıktı. Artık Türk futbolunun medarı iftiharı, Avrupa fatihi Galatasarayımızın Kahramanmaraş'tan da bir futbolcusu var. Bu gururu Galatasaray Futbol Okulu ve Kahramansaray Kulübü olarak yaşıyoruz" diye konuştu.

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