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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
29.11.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan flaş Ricardo Rodriguez hamlesi

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Galatasaray'dan flaş Ricardo Rodriguez hamlesi

Galatasaray, İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i kadrosunda istiyor. Oyuncu için temaslara başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Milan’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, bu transfer için ilk somut adımlarını attı.

Club Brugge ile oynanan maçla aynı gün Rodriguez'in menajeri Gianluca de Domenico'yu İstanbul'a çağıran yönetim, Milan'la da masaya oturmaya hazırlanıyor.

İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacak olan Cimbom, Nagatomo'yu da gözden çıkardı. Japon yıldızın menajeri Tukada'ya "Nagatomo'ya devre arasında kulüp bul" mesajı iletildi.

Galatasaray'la görüşmelere başlayan Rodriguez ise forma şansı bulamadığı Milan'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

REFERANSI ÇALHANOĞLU
Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca de Domenico, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Oyuncumuzun Türkiye'ye karşı düşüncesi pozitif. Milan'da Hakan Çalhanoğlu, kendisine referans oldu. Bu önemli. Ricardo, Milan'da şu anda istediği süreyi alamıyor ve Türkiye'ye sıcak bakıyor. Elbette büyük bir kulübe transferini ister" dedi.

Milan'la 2021'e kadar sözleşmesi olan Rodriguez, bu sezon takımı ile sadece 4 maça çıktı. Toplamda 73 kez Milan forması giyen sol bek 1 gol attı ve 9 asist yaptı.

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