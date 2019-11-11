Galatasaray'dan flaş Andone açıklaması
Galatasaray Kulübü, Florin Andone'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone’nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir."
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