Galatasaray'dan flaş Ali Koç kararı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan flaş Ali Koç kararı!
GeriFutbol Galatasaray'dan flaş Ali Koç kararı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
27.09.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan flaş Ali Koç kararı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan flaş Ali Koç kararı!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’den bir talep gelmemesi üzerine boşta olan bütün locaları derbi için kiraladı... Böylece cezalı Ali Koç’un TT Stadı’na gitme ihtimali kalmadı. Sarı kırmızılılar ayrıca geçen sezonun aksine ezeli rakibine yemek daveti yapmadı. Yönetim, Koç'un son açıklamaları nedeniyle bu şekilde bir karara vardı...

Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyüyor... Galatasaray yönetim yarın TT Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı. Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki dersiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti. Ancak Sarı-Lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı. Cezalı olduğu için derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç için böylece loca ihtimali de ortadan kalktı.

Galatasaray yönetimi yine geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye yemek teklifi yapmış ancak "Derbiye takımla birlikte geleceğiz. Yemek için zaman olmayacak" yanıtını almıştı. Sarı-Kırmızılılar, Ali Koç'un açıklamaları nedeniyle bu kez Fenerbahçe'ye yemek daveti de yapmadı. Sadece stada gelecek olan Sarı-Lacivertli yöneticilerin kapıda karşılanacağı öğrenildi. Yaşanan bu gerilimin sahaya ne şekilde yansıyacağı merak konusu.

1.4 MİLYARLIK DERBİ

Yarın kozlarını paylaşacak ezeli rakiplerin toplam değeri 1.4 milyarı buluyor... Galatasaray ve Fenerbahçe yarın Türk futbol tarihinin en pahalı derbilerinden birisine çıkacak... Cimbom ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Sarı-Kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon Euro) piyasa değerine sahip. Fener ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon Euro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Derbinin en değerli ismi ise 25 milyon Euro ile Michael Seri olacak.

49 BİN KİŞİ TT STADI'NI DOLDURACAK

Cumartesi TT Stadı hınca hınç dolacak. Güvenlik nedeniyle boş bırakılacak yerler nedeniyle derbi için statta 49 bin kişi olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'dan flaş Ali Koç kararı!
Sihirli dokunuş! Sergen Yalçın'la başladı ve...
Dipten geldiler, derbi kozu oldular!
Giderse Adalı gelsin!