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Galatasaray'dan flaş açıklama! Tolga Ciğerci...

Sarı-Kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, sakatlıklar hakkında bilgi verdi.

Hürriyet Haber
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Sarı-Kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, sakatlıklar hakkında bilgi verdi. Milli takımdan sakat dönen kimse olmadığını belirten İnce, Tolga Ciğerci’nin durumuyla ilgili olarak, “Reaksiyonları gayet iyi gidiyor. Konya maçı için teknik ekiple de görüşeceğiz. Onların da fikrini alacağız. Bu maçtan ziyade daha önce de belirttiğimiz gibi bir sonraki mücadele (Fenerbahçe derbisi) için hazırlamaya çalışıyoruz onu” dedi.

Yener İnce, uzun yolculuklar sonrası takıma katılan Muslera’yı rahat ettirmek için de ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi. (Fanatik)

GalatasaraySakatlıkDerbi
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