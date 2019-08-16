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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.08.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İtalyanlar duyurdu...

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İtalyan medyası, Fenerbahçe’nin daha yüksek teklifine rağmen, Nzonzi’nin Galatasaray’ı tercih ettiğini yazdı. Sarı Kırmızılılar’ın 1+1 yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu, dün akşam İstanbul’a iniş yaptı.

Steven Nzonzi artık Galatasaray’da... Roma’nın 30 yaşındaki Fransız ön liberosu, 1+1 yıllığına kiralandı. Dün akşam saatlerinde İstanbul’a iniş yapan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalayacak.

Denizlispor deplasmanı dönüşünde takıma katılacak olan Nzonzi’nin, fiziksel açıdan hazır durumda olduğu ve gelecek hafta Konyaspor’a karşı forma giyebileceği bildirildi.

Fenerbahçe çok istiyordu

Transferin detayları ise oldukça çarpıcı. İtalyan medyası, Fenerbahçe’nin uzun süredir ilgilendiği Nzonzi’ye, Galatasaray’dan daha yüksek bir maaş teklif etmesine rağmen, Fransız yıldızın Galatasaray’ı tercih ettiğini yazdı.

Bu gelişme, İtalyan gazeteciler tarafından, “Galatasaray’dan ezeli rakibi Fenerbahçe’ye müthiş transfer çalımı” olarak yorumlandı.

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Galatasaraydan Fenerbahçeye transfer çalımı İtalyanlar duyurdu...
 

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