Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay yanıt!
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 12 Mayıs 2012 göndermesinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye olay bir gönderme yaptı.
Galatasaray, resmi siteden yaptığı açıklama, 2011-12 sezonunda Kadıköy'de yaşadıkları şampiyonluktan bir fotoğraf paylaşıp "Unutma, unutturma..." sözleriyle Fenerbahçe'nin dün yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
İşte o paylaşım:
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