Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer! Ndiaye...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer! Ndiaye...
GeriFutbol Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer! Ndiaye...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
07.06.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer! Ndiaye...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer! Ndiaye...

Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Galatasaray'dan ayrılacak olan Ndiaye için harete geçti. Yıldız ismin menajeri de konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı...

Fenerbahçe transferde bombayı ezeli rakibinin yıldızıyla patlatmaya hazırlanıyor: Badou Ndiaye...

Galatasaray, geçtiğimiz 2017-18 sezonunda Osmanlıspor’dan transfer ettiği Senegalli oyuncuyu devre arasında Stoke’a sattı. Cim Bom, geçen sezonun başında ise Ndiaye’yi kiraladı. Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi biten 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe harekete geçti.

‘Sevilla da istiyor’

Yıldız futbolcunun menaceri William D’Avila, Radyospor’da yaptığı açıklamada, “Stoke ile görüşüyoruz. Galatasaray’da devam edeceğini pek sanmıyorum. Ancak belki Süper Lig’de başka bir takımda olabilir. Afrika Kupası sırasında durumu netleşir. Kendisiyle tam olarak konuşma şansım olmadı ancak Fenerbahçe ve Sevilla onunla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Satın alma garantisi

Sarı-Lacivertliler’in, aynı Galatasaray gibi Ndiaye’yi kiralamak istediği belirtildi. İngiliz ekibi, Senegalli oyuncuyu bu kez satmak istiyor. Ancak Fenerbahçe, Premier Lig’e geri dönemeyen Kırmızı-Beyazlılar’ı ‘satın alma garantili’ bir teklifle ikna etmeye çalışacak. Kanarya, 1 milyon 250 bin Euro kiralama bedelinin yanı sıra Ndiaye’nin senelik 2 milyon 750 bin Euro’luk maaşının tamamını ödemeyi önerecek.

 D’Avila’nın yönetimle ilişkileri iyi

Menacer William D’Avila, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe’ye büyük bir yardımda bulunmuştu. D’Avila, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Josef’in Al-Ahli’ye 12 milyon Euro gibi yüksek bir bedele satılmasında büyük pay sahibi olmuştu. William D’Avila, Fenerbahçe U21 takımının gol kralı forveti Yusuf Mert Tunç’un da menajerliğini yapıyor.

Ndiaye'den klas gol;

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer! Ndiaye...
'O maçta ne oldu anlayamadım!'
Fejsa’nın parası Jailson’dan gelecek
Galatasaray'da hedef 45 milyon liralık takım