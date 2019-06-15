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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
15.06.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! | Son dakika transfer haberleri...

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! | Son dakika transfer haberleri...

Fatih Terim’in raporu sonrası düğmeye basan Galatasaray yönetimi, bonservisi elinde olan Kruse’nin menajerine resmi teklif yaptı.

Cim Bom, Fenerbahçe'nin çok uzun bir süredir transfer etmek istediği Max Kruse'ye kanca attı.

Sık sık transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya... Cimbom, Sarı-Lacivertliler'in çok uzun bir süredir transfer etmek istediği Max Kruse'ye kanca attı.

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SÖZLEŞMESİ BİTTİ VE BOŞTA​

FATİH Terim'in raporu sonrası harekete geçen yönetimin boşta olan Alman yıldızın menajerine teklif yaptığı öğrenildi.

2. FORVET İÇİN İDEAL İSİM!

Yeni sezonda takımı 4-4-2 de oynatmayı düşünen Terim'in Kruse'yi ikinci forvet için ideal isim olarak gördüğü belirtiliyor.

TEMMUZ BAŞINA DİKKAT!

Birçok takımdan resmi teklif alan Alman yıldızın kesin kararını Temmuz ayı başında vereceği de gelen bilgiler arasında.

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Real Madrid'li Luka Modric'in harika asistlerini izliyoruz...

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