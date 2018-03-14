Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı
Galatasaray Spor Kulübü, hayatını kaybeden Fenerbahçe Divan Kurul Üyesi Halit Deringör için başsağlığı mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:
Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi Halit Deringör'ün vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Deringör'ün cenazesi 15 Mart Perşembe günü saat 11.00'de Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başsağlığı dileriz.
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