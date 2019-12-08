Galatasaray'dan Feghouli, Babel ve Adem açıklaması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı maçında, 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 yaş altı takım ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BABEL, FEGHOULİ VE ADEM...

Sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor ile oynanan maçta sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve ilk tedavisine başlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklamanın, yarın MR tetkiklerinin ardından yapılacağı belirtildi. Galatasaray'da Ryan Babel, tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamlarken, Sofiane Feghouli ise tedavisinin ardından ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Paris Saint-Germain karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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