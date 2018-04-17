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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor
17.04.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Galatasaray’dan espor hamlesi! 10-15 takım…

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Galatasaray’dan espor hamlesi! 10-15 takım…

Galatasaray yöneticisi Erol Özmandıracı kulübün espor alanında yapacağı yatırımlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın önümüzdeki yıla kadar farklı branşlarda 10-15 espor takımı kurmayı düşündüğünü söyleyen Özmandıracı, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a da kulüpler birliğe kapsamında birlik olalım çağrısında bulundu.

İşte Erol Özmandıracı’nın açıklamaları;

Takımımızın Wolfteam branşında 6 karşılaşmada henüz mağlubiyeti yok. FIFA’da da dünya ligine gireceğiz. Dünyanın en iyi 10 oyuncusu arasında yer alan Testotier’i transfer ettik. FIFA’da en iyi oyuncuyu bulmak istedik. Bazı taraftarlarımız daha fazla takım kurmamızı istiyor ama maalesef Türkiye’de fazla lig yok; biz de kurulan liglere girmek durumundayız. League of Legends’ta da takım kuruyoruz. Onsuz olmaz. Yönetim olarak göreve geleli henüz 2-3 ay oldu. Acil olarak E-Spor’u GSYİAD’dan kulübümüze geri kazandırdık. LOL aynı zamanda pahalı ve maliyetli bir branş. Kış mevsimine şampiyonluk elde edecek bir takımla girmek istiyoruz. Bunun dışında başka takımlar da kuracağız. İki takım daha yolda. Seneye ise inşallah 10-15 takım kuracağımızı ön görüyorum. Wolfteam ve FIFA gibi ligler, ticari şirketler tarafından yönetiliyor. Kuralları onlar koyuyor, güveni onlar sağlıyor. Oynayan ise bizleriz. Takımların bir lig içinde bu oyun firmalarında ses sahibi olabilmeleri lazım. Biz diğer takımlarla birlik içinde olalım ki sponsorların iştahı kabarsın. Ben buradan hem Fenerbahçe’ye hem de Beşiktaş’a sesleniyorum. En kısa zamanda bir araya gelelim ve kulüpler birliği kapsamında birlik olalım

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