Galatasaray’dan espor hamlesi! 10-15 takım…
Galatasaray yöneticisi Erol Özmandıracı kulübün espor alanında yapacağı yatırımlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’ın önümüzdeki yıla kadar farklı branşlarda 10-15 espor takımı kurmayı düşündüğünü söyleyen Özmandıracı, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a da kulüpler birliğe kapsamında birlik olalım çağrısında bulundu.
İşte Erol Özmandıracı’nın açıklamaları;
Takımımızın Wolfteam branşında 6 karşılaşmada henüz mağlubiyeti yok. FIFA’da da dünya ligine gireceğiz. Dünyanın en iyi 10 oyuncusu arasında yer alan Testotier’i transfer ettik. FIFA’da en iyi oyuncuyu bulmak istedik. Bazı taraftarlarımız daha fazla takım kurmamızı istiyor ama maalesef Türkiye’de fazla lig yok; biz de kurulan liglere girmek durumundayız. League of Legends’ta da takım kuruyoruz. Onsuz olmaz. Yönetim olarak göreve geleli henüz 2-3 ay oldu. Acil olarak E-Spor’u GSYİAD’dan kulübümüze geri kazandırdık. LOL aynı zamanda pahalı ve maliyetli bir branş. Kış mevsimine şampiyonluk elde edecek bir takımla girmek istiyoruz. Bunun dışında başka takımlar da kuracağız. İki takım daha yolda. Seneye ise inşallah 10-15 takım kuracağımızı ön görüyorum. Wolfteam ve FIFA gibi ligler, ticari şirketler tarafından yönetiliyor. Kuralları onlar koyuyor, güveni onlar sağlıyor. Oynayan ise bizleriz. Takımların bir lig içinde bu oyun firmalarında ses sahibi olabilmeleri lazım. Biz diğer takımlarla birlik içinde olalım ki sponsorların iştahı kabarsın. Ben buradan hem Fenerbahçe’ye hem de Beşiktaş’a sesleniyorum. En kısa zamanda bir araya gelelim ve kulüpler birliği kapsamında birlik olalım
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