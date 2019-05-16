Galatasaray'dan Duhan Emir açıklaması
Galatasaray Kulübü, sosyal medya görüntüleri çok konuşulan Duhan Emir’i Medipol Başakşehir maçında ağırlayacağını duyurdu.
Resmi açıklama şöyle;
Minik taraftarımız Duhan Emir'in geçtiğimiz günlerde okul gezisiyle katıldığı rakibimizin stadyumundaki Müze Turunda yaşadığı üzücü olaya dair haberler sosyal medyada yer bulmuştu. Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yoğun çabalar sonucunda Duhan Emir ve ailesine ulaştı. Kulübümüz, Duhan Emir ve ailesini 19 Mayıs Pazar günü oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak.
Başkanımız Mustafa Cengiz ve futbol takımımızla tanışacak olan minik taraftarımız, maç öncesi oyuncularımızla beraber seremoniye katıldıktan sonra karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.
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