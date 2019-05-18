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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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18.05.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan dev şampiyonluk primi

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Galatasaray'dan dev şampiyonluk primi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 3. dönemine dair çok özel görüntüler...

Galatasaraylı futbolcular ve teknik kadro şampiyon olunması duurmunda toplam 10 milyon TL prim alacaklar. Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano’nun sözleşmesinde zaten prim olduğu için 10 milyon TL’den pay almayacaklar.

Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'i yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da yönetimden futbolculara adeta yasal doping geldi. Galatasaray bu sezon şampiyonluğunu ilan ederse futbolcular ve teknik kadroya toplam 10 milyon TL prim verilecek..

4 FUTBOLCU ORTAK DEĞİL!

Bu 10 milyon TL'lik primden sözleşmesinde zaten şampiyonluk primi yazılı olan Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano faydalanmayacak.

15 FUTBOLCU İLKİ YAŞAYACAK

Galatasaray'da 15 futbolcu Sarı-Kırmızılı forma ile ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Galatasaray'daki ilk şampiyonluğunu yaşayacak isimler ise şunlar:

HEYECANLA BEKLİYORLAR...

Diagne, Onyekuru, Ndiaye, Marcao, Luyindama, Mitroglou, Emre, İsmail Çipe, Muğdat, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan.

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Galatasaraydan dev şampiyonluk primi

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