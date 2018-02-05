Galatasaray'dan Denayer açıklaması
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Belçikalı futbolcunun sol arka adalesinde ileri derece yırtık tespit edildi.
Spor Toto Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Jason Denayer'in sol arka adalesinde ileri derecede yırtık tespit edildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Denayer'in bugün MR'ının çekilerek tetkiklerinin yapıldığı ifade edilerek, "Denayer'in sol üst arka adale grubunda zorlanmaya bağlı ileri derece yırtık tespit edilmiştir." denildi.
Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle