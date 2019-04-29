Galatasaray'dan çifte kupaya dev prim!
Galatasaray yönetimi, çifte kupalı şampiyonluğa 20 milyon TL prim vermeyi planlıyor.
Galatasaray, nefeslerin tutulduğu şampiyonluk yarışında bugün Atiker Konyaspor ile deplasmanda çok kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.
Medipol Başakşehir'in, Göztepe'ye kaybettiği haftada, çok büyük bir şans yakalayan sarı-kırmızılılar, bugün sahadan 3 puanla ayrılması halinde Süper Lig'de tam 20 hafta Sonra averajla liderliğe yükselecek.
LİG VE KUPADA 450 DAKİKA HEDEFİ
Çifte şampiyonluk hedefini ortaya koyan teknik direktör Fatih Terim, futbolcularından ligde önündeki 4 maçı (Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rize, Başakşehir) ve Akhisar'la oynanacak kupa finalini kazanmalarını istiyor. Lig ve kupadaki 450 dakikaya konsantre olan Galatasaray'da yönetim de çifte kupalı şampiyonluğu 20 milyon TL primle ödüllendirmeyi planlıyor.
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Yazarımız Uğur Meleke, kritik maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu...
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