Galatasaray'dan CAS açıklaması
Galatasaray Kulübü'nden CAS başvurusu hakkından bir açıklama yayınlandı.
İşte Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:
Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi’ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur.
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