Galatasaray'dan büyük sürpriz! Transfer...
Galatasaray'ın sezon sonu itibarı ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Cedric Carrasso ile yeniden sözleşme imzalamak için nabız yokladığı iddia edildi.
Cedric Carrasso, geçtiğimiz yaz Bordeaux'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer olduğu Galatasaray'da yalnızca 2 maçta forma şansı bulabilmişti.
Sezon sonu itibarı ile sözleşmesi biten ve serbest kalan 36 yaşındaki file bekçisinin yeniden ülkesine döneceği konuşuluyordu ancak Fransız basınının oyuncuyla ilgili ortaya attığı son iddia büyük şaşkınlık yarattı.
YENİDEN CİM BOM!
Ülkenin dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'ün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Sarı Kırmızılı yönetim, tecrübeli eldiven için yeniden nabız yoklamaya başladı.
Dergi, Cim Bom'un Carrasso'yu gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği ve 1,87 boyundaki kalecinin sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunduğunu yazdı. (Fanatik)
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