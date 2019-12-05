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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Braida bombası!

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Galatasaray'dan Braida bombası!

Galatasaray'ın Daha önce Milan ve Barcelona’da futbol direktörlüğü yapan 73 yaşındaki Braida'ya futbol danışmanlığı teklifini yaptığı iddia edildi.

Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan Galatasaray için çok çarpıcı bir iddia geldi... Ancak bu iddia bir futbolcu değil, futbol adamı için... İtalyan basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Ariedo Braida'ya futbol danışmanlığı için teklifte bulundu.

İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

Habere göre Galatasaraylı yetkililer daha önce Milan ve Barcelona gibi dev kulüplerde futbol direktörlüğü yapan 73 yaşındaki Braida ile görüşerek ikna etmeye çalıştı.

11 YIL MİLAN'DA GÖREV ALDI

Şu anda Barcelona'da scout olarak görev yapan Braida, 2002-2013 arasında Milan'da futbolun başındaydı. Ünlü futbol adamı 2013'ten bu yana ise Barcelona'da görev alıyor.

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BERABER ÇALIŞTILAR

2001 yılında Fatih Terim'le birlikte Milan'da çalışan Braida, tecrübeli hocayla çok yakın bir dostluk kurdu. Braida'nın yapılacak teklife nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

Fatih Terim, Tuzlaspor'a 2-0 yenikdikleri maçın ardından oyuncularına net mesajlar gönderdi...

"Futbolcularımız keşke şanslarını değerlendirselerdi"Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.
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Galatasaraydan Braida bombası

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