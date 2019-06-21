Galatasaray'dan Bodrum'da transfer zirvesi! Fatih Terim...
Tatilini Bodrum'daki villasında yapan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bir taraftan da transfer toplantılarına devam ediyor. Terim, bugün kurmaylarıyla bir araya geldi.
Galatasaray'dan Bodrum'da transfer zirvesi! Fatih Terim ve yardımcıları bugün bir araya gelerek transferi masaya yatırdı.
Fatih Terim'in önderliğinde gerçekleşen toplantıya Şükrü Hanedar, Ümit Davala, Levent Şahin ve Müfit Erkasap katıldı.
Hasan Şaş yoktu!
Toplantıda Terim'in tüm yardımcıları varken Hasan Şaş'ın yer almaması dikkat çekti.
Toplantının gerçekleştiği masada sık sık notlar alan ekipten Şükrü Hanedar'ın da sürekli telefon görüşmeleri yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
O anları kulübün idari menajeri Şükrü Hanedar sosyal medya hesabından paylaştı. Hanedar paylaşıma "Yer, zaman fark etmez, çalışmaya devam" notunu düştü.
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