Galatasaray'dan bir transfer daha! KAP'a açıklandı...
Galatasaray Kulübü, Okan Kocuk ile anlaştığını KAP'a açıkladı.
İşte KAP'a yapılan o açılama:
Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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