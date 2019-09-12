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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.09.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Başakşehir'e yanıt!

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Galatasaray'dan Başakşehir'e yanıt!

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklamada daha bulundu. Başakşehir Kulübü'nün yaptığı açıklama sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten yanıt geldi.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama: 

Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık.

Galatasaray Spor Kulübü ve Yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.

Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Galatasaray Spor Kulübü

Başakşehir Kulübü ise daha önce resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: 

Kulübümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ, bir kulüp yöneticisinin ‘Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunma’ eylemi nedeniyle öncelikle ilgili kişinin 6222 sayılı Kanun’a muhalefet ettiğinin tespiti ile bu kanun uyarınca idari para cezası uygulanması, bu cezanın ilgili kişinin spor yöneticisi olması sebebiyle artırılması ve idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verilmesi talebi ile suç duyurusunda bulunmuştur. Bu başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen karar ile, ilgili şahsın 6222 sayılı yasayı ihlal ettiği tespit edilmiş ve kendisinin ilgili kanunun 22. maddesi gereğince 5000 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

İlgili yönetici, hatırlanacağı üzere “Bildiğim bir çok şey var. Bana söylenen çok şeyler var. Zamanı geldiğinde paylaşacağım” demiş, defalarca kendisini bildiklerini söylemeye davet etmemize karşın söylediği sözlerin arkasında duramamıştır. İlgili yönetici, kendisini suçlu bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu kararın kesinleşmesi ile birlikte idari para cezasını ödemiş ve hakkında kurulan hüküm kayıtlara geçmiştir.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, Türk futbolunun gelişimi ve temiz oyun için kulüp yöneticilerinin ve teknik sorumlularının bu ve benzeri şekilde asılsız ve ispat edemeyecekleri iddialardan kaçınmalarını, aksi halde iddiaların kanıtlarla ortaya çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Kamuoyuna saygıyla sunarız.

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