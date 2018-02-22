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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz davet!
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Futbol
22.02.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz davet!

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1 Mart’ta açılacak olan Galatasaray Müzesi ile ilgili sır gibi saklanan detaylara ulaşıldı: Barcelona, Real Madrid gibi kulüplerden örnek alınarak yapılan müzede kupaların dışında sarı-kırmızılıların tarihine damga vuran olaylar da canlandırılacak. Müzenin açılışına Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil 17 kulübün başkanı davet edildi.

Galatasaray'da aylardır devam eden hazırlıkların nihayet sonuna gelindi ve merakla beklenen kulüp müzesi için geri sayım başladı. Kapılarını 1 Mart'ta ziyaretçilere açacak olan Galatasaray Müzesi, içinde sarı-kırmızılıların tarihinden izlerin yanı sıra sürprizler de sunacak.

alatasaray müzesiyle ilgili kalem kalem bütün detaylar ortaya çıkarıldı:

FATİH TERİM'E ÖZEL BİR BÖLÜM AYRILDI
Türk Telekom Stadı içinde açılacak olan kulüp müzesi son teknolojiyle donatıldı. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, İspanya'ya giderek Barcelona ve Real Madrid'in müzelerini inceledi. Eskişehir'de balmumu heykeller yaptırıldı. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen, efsane futbolcuları Metin Oktay ve Turgay Şeren ile Alman teknik adam Derwall'in balmumu heykelleri sergilenecek.

Müzede Fatih Terim'e ait bir köşe olacak. Terim'in futbolculuk yıllarına ait 5 numaralı forması ve hoca olarak başarıları ölümsüzleştirildi. Kadıköy'deki son Fenerbahçe galibiyeti de unutulmadı ve müzede yerini aldı. Souness'ın bayrak diktiği anın birebir boyutlarda maketi yapıldı ve müzeye yerleştirildi. Başta UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.

Müze içinde bir sinema salonu hazırlandı ve burada sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan film izletilecek. Müzede taraftara da bir köşe ayrıldı. Türkiye'nin dört bir yanından forma, maç bileti ve Galatasaray'la ilgili koleksiyonlarını gönderen taraftarlar da maddi beklentileri olmadan katkı yaptı. Özel rehberler ayarlandı. Belirli saat aralıklarında Aslantepe'ye giriş yapacak taraftarlar önce stadı sonra müzeyi gezecekler.

AZİZ YILDIRIM DA AÇILIŞA DAVETLİ
Müze açılışı için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil olmak üzere 17 kulüp başkanına da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından resmi yazıyla özel davet gönderildi. 1 Mart'ta taraftar ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak olan müzede 28 Mart'ta ise devlet erkanı, Galatasaray protokolü ve kulüp başkanlarının katılacağı özel bir açılış düzenlenecek. (Sabah)

 

 

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