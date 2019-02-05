Galatasaray'dan ayrılan Maicon, veda etti
Galatasaray'dan ayrılan Maicon, takım arkadaşları ve teknik direktör Fatih Terim ile vedalaştı.
Galatasaray'dan Al-Nassr Saudi kulübüne kiralık olarak transfer olan Brezilyalı oyuncu Maicon, takım arkadaşları ve teknik heyete veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda, Hatayspor ile oynanacak maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Maicon, Florya Metin Oktay Tesislerine gelerek takım arkadaşlarına tek tek veda etti.
Teknik Direktör Fatih Terim'le de vedalaşan Maicon, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 15 Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.
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