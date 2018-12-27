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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
27.12.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Anıtkabir'e ziyaret

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Galatasaray'dan Anıtkabir'e ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99. yılı ve Ankara Galatasaraylılar Birliği’nin kuruluşunun 81. yılı nedeniyle Ata’nın huzuruna çıkıldı. Anıtkabir ziyaretinde; Başkan Mustafa Cengiz’e, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Metin Karakaya, Özgür Savaş Özüdoğru, 1905 AGS Başkan ve yöneticileri ile Hukukçular Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Törende Başkan Mustafa Cengiz, Ata’nın mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Başkan Mustafa Cengiz, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cengiz, Anıtkabir özel defterine şu ifadeleri yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk"

Bu toprakların çıkardığı en önemli değerlerden olan ve muasır medeniyetler seviyesinin peşinde olduğunu “Batıya Açılan Pencere” sıfatı ile kanıtlayan bir camianın başkanı ve yönetimi olarak 37. dönemimizde olduğu gibi 38. dönemimizde de manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum.

Kurutuluş Savaşı’nın temellerinin atılmasını sağlayan Ankara’ya gelişinizin 99. yılında aynı zamanda Ankara Galatasaraylılar Birliği’nin kuruluşunun 81. yılını idrak ediyoruz.

Bizler, bu anlamlı günlerin ışığında; sporun, yalnız beden kabiliyetinin üstünlüğü sayılmadığını, idrak ve ahlakın en önemli değer olduğunu özümsedik.

Ulusumuzun “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” evlatları olarak sonsuza kadar bayrağımızı, bu şiarla taşıyacağımıza manevi huzurunuzda söz veriyorum."

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