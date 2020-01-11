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GeriFutbol Galatasaray'dan Alberto Cerri sürprizi! Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 11.01.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan Alberto Cerri sürprizi! Son dakika transfer haberleri

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Galatasaray'dan Alberto Cerri sürprizi! Son dakika transfer haberleri

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna bir takviye daha yapmak istiyor. Listeye giren son isim Cagliari'den Alberto Cerri oldu.

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler forvet ve stoper transferinde...3 genç futbolcu ile yaş ortalamasını oldukça aşağılara çekmeyi başaran sarı-kırmızılı ekibin, gündemine gelen son isim Cagliari'de forma giyen Alberto Cerri.

Bu sezon Serie A'da 9 maçta 212 dakika şans bulabilen İtalyan golcünün, başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

Golcü oyuncunun tecrübe kazanmasını isteyen Cagliari'nin de uygun bir kiralama bedeli ile Alberto Cerri'nin gidişine onay vereceği öğrenildi. (Sabah)

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