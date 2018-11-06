Galatasaray'dan açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan açıklama
GeriFutbol Galatasaray'dan açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.11.2018 - 19:41, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Spor Kulübü'nden bugün duyurulan sevk kararlarına ilişkin açıklama yapıldı. Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunu yöneten makam, Türkiye Futbol Federasyonu, ülke dinamikleri ve menfaatlerini gözetemediğini, son derbi maçı sonrası açıkladığı sevk kararlarıyla bir kez daha gözler önüne sermiştir.

PFDK’ye sevk edilen isimler ve sevkin zamanlaması, hiçbir iyi niyet yaklaşımı ile bağdaştırılamaz.

Şampiyonlar Ligi’nde, Türk Bayrağı’nı temsil eden Galatasaray, hayati bir maça çıkmadan 5 saat önce, maksadı anlaşılamayan bu açıklama ile karşı karşıya kalmıştır.

TFF’nin sevk kararı, sonucu düşünülmeden atılmış, hesapsız bir adımdır.

Bu sevkler ile;

Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala, ülke menfaatleri hiçe sayılmıştır!

Ateşi yakıp içine dinamit atan ile, söndürmeye çalışan farkı gözetilmemiştir.

TFF ve kurullarına ait güven sorgulaması, onarılamaz bir yara daha almıştır.

Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve futbolcuların maruz kaldıkları tahrik ve taciz hiçe sayılmıştır.

Rakibin de türlü hatalarını örneklediği, kamuoyunun “maçı katletti” derecesinde tepki verdiği hakem Fırat Aydınus ve V.A.R. hakemleri, TFF tarafından aklanmaya çalışılmıştır.

Sorunsuz maçta sahayı yönetemeyen, hatalarıyla herkesi çileden çıkaran, niyeti ve maksadı “gizli hedefi var mı?” diye sorduran hakem, baş sorumlusu olduğu olaylardan uzak tutulmuştur.

Büyük Galatasaray camiasına karşı tek bir hakem ile tetikçilik yapılmadığının farkındayız.

Galatasaray’ın yapıcı ve samimi tavrını sahada görmezden gelenler, aynı hatayı, sevk kararlarında da tekrarlamıştır.

TFF ve kurulları hangi hesabın peşinde olduklarını açıklamalıdırlar.

Galatasaray Camiası, niyet okuyarak tepki oluşturmaz.

Ancak, Galatasaray’ın sabrını test etmek de kimsenin haddine değildir.

Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile Galatasaray arması bir araya geldiğinde, dünya futbolunun saygısı, sadece renklerimize değil, aynı zamanda Türk Futboluna, Türkiye’yedir.

Eli Kalbinde yaşayan Camiamız, kendi büyüklüğü içinde her sorunu aşar.

Elini vicdanıyla buluşturamayanlar ise, tarih sayfalarında yok olmaya mahkumdur!

TFF’nin hem yönetimi hem de bütün kurullarıyla, bir an önce adalet ceketini giymesini bekliyoruz.

Bu sevk kararları, büyük Galatasaray Camiası’na zarar vermek yerine, tüm unsurlarıyla kenetlenmesini sağlamıştır.

Yüreği, duası, emeği, alın teri ile kenetlenmiş milyonlarca Galatasaraylı, ne zaman kükreyeceğini bilen birer aslandır!

 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 624Schalke - Galatasaray
    3
    MS 1
    1,35
    38994kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Konyaspor, Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Galatasaray'dan açıklama

Valbuena: 'Gerçek Fenerbahçeli oldum!'

Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele! Schalke 04 Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?