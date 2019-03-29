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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan 9 milyon Euro'luk ödeme

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Galatasaray'dan 9 milyon Euro'luk ödeme

Sarı kırmızılı yönetim, ibrasızlık kararının çıktığı mali genel kuruldan önce futbolculara alacaklarını ödedi ve borçsuzluk belgelerini imzalatarak, UEFA’dan ceza ihtimalini ortadan kaldırdı.

Galatasaray, UEFA’ya bu ay sonunda gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı için futbolcularından imzaları aldı.. Mali genel kurulda çıkan ibrasızlık kararı sonrasında Galatasaray Kulübü’nde 31 Mart’ta UEFA’ya verilmesi gereken borçsuzluk kağıdı ile ilgili endişe hakimdi.

RAHATLADILAR

Ancak, Galatasaray yönetiminin, yabancı oyuncuların alacaklarını, genel kuruldan önce, daha BB Erzurum karşılaşmasına çıkılmadan ödediği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimin, yabancı oyuncular dışındaki isimlere de önemli miktarda ödeme yaptığı, verilen toplam rakamın 9 milyon Euro’yu bulduğu belirtildi. Buna göre, tüm futbolcular UEFA’ya gönderilecek borçsuzluk kağıtlarını imzaladı. Böylece sarı kırmızılı kulüp Avrupa kupalarından men tehlikesi yaratacak bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmaktan kurtuldu. Öte yandan Fenerbahçe de futbolcularından borçsuzluk imzası alırken, Beşiktaş’ın kaynak arayışının sürdüğü ifade ediliyor.

ŞİMDİ SIRA BONSERVİS TAKSİTLERİNDE

Borçsuzluk belgeleri konusunu çözen Galatasaray’da takvimin ilk sırasında artık yaklaşık 3 milyon Euro’yu bulan bonservis bedeli ödemeleri var. Sarı kırmızılıların, Nisan ayı başında Emre Akbaba, Nagatomo ve Marcao’nun bonservis taksitlerini yatırmasını gerektiği öğrenildi.

KAYNAK ARIYORLAR

Bu taksitleri geciktirmek istemeyen G.Saray yönetiminin, Emre için Alanyaspor, Nagatomo için Inter, Marcao için ise Chaves Kulübü’ne yapılması gereken ödemeler için kaynak arayışında olduğu öğrenildi.

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Bu kaos da Galatasaray'ı şampiyon yapar

Galatasaray U14 takımının genç yıldızı Beknaz Almazbekov'un İstanbulspor maçındaki fair play davranışı büyük takdir topladı... 

Avrupa Galatasaray'ın genç yıldızının fair play davranışını konuşuyorU14 Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşılaştığı İstanbulspor’u Beknaz Almazbekov ve Baran Demiroğlu’nun golleri ile 2-0 mağlup etmişti. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda sarı-kırmızılı futbolculardan Beknaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonun penaltı olmadığını düşünen genç futbolcu, penaltı atışını dışarı vurdu.
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