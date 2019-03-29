Galatasaray'dan 9 milyon Euro'luk ödeme
Sarı kırmızılı yönetim, ibrasızlık kararının çıktığı mali genel kuruldan önce futbolculara alacaklarını ödedi ve borçsuzluk belgelerini imzalatarak, UEFA’dan ceza ihtimalini ortadan kaldırdı.
Galatasaray, UEFA’ya bu ay sonunda gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı için futbolcularından imzaları aldı.. Mali genel kurulda çıkan ibrasızlık kararı sonrasında Galatasaray Kulübü’nde 31 Mart’ta UEFA’ya verilmesi gereken borçsuzluk kağıdı ile ilgili endişe hakimdi.
RAHATLADILAR
Ancak, Galatasaray yönetiminin, yabancı oyuncuların alacaklarını, genel kuruldan önce, daha BB Erzurum karşılaşmasına çıkılmadan ödediği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimin, yabancı oyuncular dışındaki isimlere de önemli miktarda ödeme yaptığı, verilen toplam rakamın 9 milyon Euro’yu bulduğu belirtildi. Buna göre, tüm futbolcular UEFA’ya gönderilecek borçsuzluk kağıtlarını imzaladı. Böylece sarı kırmızılı kulüp Avrupa kupalarından men tehlikesi yaratacak bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmaktan kurtuldu. Öte yandan Fenerbahçe de futbolcularından borçsuzluk imzası alırken, Beşiktaş’ın kaynak arayışının sürdüğü ifade ediliyor.
ŞİMDİ SIRA BONSERVİS TAKSİTLERİNDE
Borçsuzluk belgeleri konusunu çözen Galatasaray’da takvimin ilk sırasında artık yaklaşık 3 milyon Euro’yu bulan bonservis bedeli ödemeleri var. Sarı kırmızılıların, Nisan ayı başında Emre Akbaba, Nagatomo ve Marcao’nun bonservis taksitlerini yatırmasını gerektiği öğrenildi.
KAYNAK ARIYORLAR
Bu taksitleri geciktirmek istemeyen G.Saray yönetiminin, Emre için Alanyaspor, Nagatomo için Inter, Marcao için ise Chaves Kulübü’ne yapılması gereken ödemeler için kaynak arayışında olduğu öğrenildi.
Galatasaray U14 takımının genç yıldızı Beknaz Almazbekov'un İstanbulspor maçındaki fair play davranışı büyük takdir topladı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle