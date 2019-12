Galatasaray'dan 22 maddelik PSG uyarısı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6ncı haftasında çarşamba günü deplasmanda Paris Saint-Germain ile oynayacağı mücadele öncesinde Paristeki maça gidecek taraftarlarına uyarı niteliğinde bir açıklamada bulundu.



Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



11 Aralık 2019 Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun altıncı haftasında oynanacak Paris Saint-Germain maçında taraftarımızın son ana kadar takımımızın yanında yer alarak; sahada veya seyirci bölgesinde istenmeyen olaylara sebebiyet vermeyeceğine yürekten inanıyoruz.



Bu karşılaşmayı Fransada yerinde takip edecek taraftarlarımızın Fransız yetkililer tarafından bildirilen aşağıdaki hususlara ve kurallara stada girişleri ve çıkışları sırasında dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz:



- Toplu taşıma yoluyla ya da yürüyerek stada ulaşımlarını sağlayacak tüm taraftarlarımızın Porte de Saint Cloud istasyonunu rota olarak kullanmaları zorunludur.







- Metro kullanacak taraftarlarımızın 9 numaralı hat üzerindeki Porte de Saint Cloud durağını kullanmaları zorunlu, 10 numaralı hat üzerindeki Porte d’Auteil durağını kullanmaları yasaktır.



- Taraftar otobüsleri için ayrılmış "G‚o Andr‚" isimli park alanı yerel saatle 10.00-17.30 arasında yalnızca park bileti bulunan araçlara açık olacaktır.



- Stada giriş esnasında güvenlik görevlileri tarafından taraftarımızın bulunduğu bölümlere özel olarak bilet bölümlerini gösteren renkte bileklikler dağıtılacaktır.



- Maçın son düdüğünün ardından taraftarlarımızın deplasman tribününde 20-30 dakika bekletilmesi söz konusu olacaktır.



Ayrıca taraftarımızın stadyumda uyması gereken kurallar şunlardır:



- Alkol, uyuşturucu veya herhangi bir maddenin etkisinde olan kişiler, organizatör, uluslararası ya da yerel federasyonlar veya yasal otoriteler tarafından stadyuma girmesi yasaklananlar, toplum huzuruna zarar veren, çevresindekileri provoke edenlerin stada girmesi yasaktır.



- Güvenlik güçlerinin yasaklı bir madde tespit etmesi durumunda bu maddelere el koymaya hakkı vardır. Bu maddeleri teslim etmeyi reddeden kişilerin stadyuma girişi güvenlik güçleri tarafından engellenecektir.



- Stada getirilmesi yasaklanan eşyalara güvenlik tarafından el konulacak, kamu güvenliğine tehlike teşkil edilebilecek olanlar hariç olmak üzere, el konulan eşyaların bir kısmı stadyumda bulunan dolaplara konacak ve maç sonrasında geri alınabilecektir.



- El çantası, omuz çantası, sırt çantası, evrak çantası haricindeki çantaların, büyük yer kaplayan eşyaların, şemsiyelerin ve motor kasklarının maç öncesinde bilet karşılığı olarak yetkililere teslim edilmesi ve maç sonrasında verilen biletler karşılığında teslim alınması gerekmektedir.



Aşağıda belirtilen eşyaların stada getirilmesi yasaktır:



- Alkol, şişe, teneke, uyuşturucu veya her türlü uyarıcı ve yanıcı madde,



- Elektronik sigara dahil olmak üzere tütün ürünleri,



- Her türlü fişek, sis bombası, maytap vb.



- Her türlü silah veya silah olarak kullanılabilecek eşya,



- Kalabalığın düzenini ve güvenliğini bozabilecek, tehlikeye sokabilecek, insanlara ve mülklere zarar verebilecek her türlü eşya,



- Yiyecek, içecek, kağıt parçaları ve kağıt



- Hava basınçlı düdükler



- Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık gibi unsurlar barındıran, politik, ideolojik, dini mesajlar içeren, tanıtım, pazarlama, reklam amacı taşıyan pankartlar getirmek, yukarıda belirtilen türlerde nitelik taşıyan işaretler ve tezahüratlar yapmak kesinlikle yasaktır.



- Maç atmosferini ateşlemeye yönelik her türlü eşya ve pankartı, stadyum yönetiminin yazılı izni olmadan stadyuma sokmak yasaktır.



Bu kuralların yanı sıra aşağıda belirtilen kabahatlerin işlenmesi durumunda Fransa’daki Spor Yasası’na göre güvenlik güçlerinin cezai yaptırım uygulama ve gözaltı hakkı bulunmaktadır:



- Stadyuma alkollü bir biçimde girmeye veya alkollü içecek getirmeye çalışmak.



- Maç hakemine, oyunculara veya herhangi bir kişiye ya da gruba herhangi bir biçimde nefret ve şiddet söyleminde bulunmak.



- Irkçı veya yabancı düşmanı söylemler, simgeler veya işaretler taşıyan pankartlar taşımak veya kıyafetler giymek.



- Her türlü fişek, sis bombası, maytap veya silah olarak kullanabilecek eşyalar taşımak veya bulundurmak.

